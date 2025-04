A Milano 300 interventi dei vigili del fuoco peer il maltempo

agenzia

Oltre ad altre 100 richieste meno urgenti e ancora da smaltire

MILANO, 17 APR – Sono stati circa 300, alle 12 di oggi, gli interventi dei vigili del fuoco di Milano per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul capoluogo lombardo causando la caduta di alberi e rami e danni a cantieri e tetti. Il bilancio del Comando provinciale rende l’idea dei problemi diffusi, nelle ultime 12 ore, sul territorio cittadino: 120 interventi nella notte, altri 180 al mattino e quasi 100 in coda, meno gravi o secondari. Tra le tipologie di interventi spiccano, oltre a rami e alberi caduti anche su auto, cornicioni pericolanti, impalcature crollate e lamiere distaccate dal vento che finendo sulle strade hanno ostacolato il regolare percorso di bus e tram in più punti. Alla mezzanotte del 16 è stata aperta la sala operativa del Coc il Centro operativo comunale di Via Drago, dove lavora personale interforze.

