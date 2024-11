A Milano aumenta la tassa di soggiorno, previsti 105 milioni

agenzia

Solo per il 2025. Assessore, 'vorremmo aumento permanente'

MILANO, 12 NOV – Il Comune di Milano aumenta, grazie alla legge relativa al Giubileo, la tassa di soggiorno per il 2025, che passerà negli hotel a 4 e 5 stelle da 5 a 7 euro. Nel bilancio di previsione 2025 infatti l’incasso è di 105 milioni, contro i 70 del previsionale dello scorso anno. Infatti a Milano sono previsti nel 2025, 9 milioni di turisti, in aumento rispetto a quest’anno, con un allungamento del periodo di pernottamento. Il Comune vorrebbe poter aumentare la tassa di soggiorno in modo permanente. “È un tema dell’autonomia limitata che abbiamo come Comuni e nello specifico come Comune di Milano – ha spiegato l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte presentando il previsionale del 2025 -. Aumenta la tassa di soggiorno perché la città diventa sempre più attrattiva, aumenta il numero di turisti e aumenta il numero di notti di pernottamento”. “Sul 2025, solo per un anno, abbiamo la possibilità per il Giubileo di un leggero ritocco. Ancora però oggi non ci è consentito quello che è consentito a Roma, Firenze, Venezia – ha concluso -, cioè di far passare la tassa di soggiorno dallo 0 ai 10 euro. Noi siamo ancora limitati ai 5 euro, stabiliti da una legge del 2011”.

