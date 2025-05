A Milano azzerata la commissione Paesaggio, nuovo regolamento

agenzia

Le modifiche si sono rese necessarie dopo le indagini

MILANO, 06 MAG – Tutti i membri della commissione Paesaggio del Comune di Milano si sono dimessi, anche coloro che erano estranei alle indagini della Procura per presunti abusi edilizi. Altri tre membri, indagati, si erano dimessi la scorsa settimana. La giunta ha infatti approvato una delibera di aggiornamento del Regolamento, che entrerà in vigore dopo un passaggio in Consiglio comunale. Per rispettare quindi i criteri modificati, in accordo con l’amministrazione, i componenti dell’attuale Commissione, “pur del tutto estranei ai fatti contestati dalla Procura”, spiega Palazzo Marino, hanno all’unanimità preso atto della necessità di terminare il proprio lavoro per permettere a una nuova Commissione di operare in conformità con il nuovo regolamento, e hanno quindi rimesso il loro mandato nelle mani del sindaco Giuseppe Sala. Le modifiche, spiega il Comune, si sono rese necessarie a seguito delle indagini condotte dalla Procura e in particolare dell’Ordinanza dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del 21 febbraio scorso sui criteri di nomina. “Il clima che si è venuto conseguentemente a creare negli ultimi mesi ha fatto venir meno le condizioni per un sereno svolgimento dei lavori della Commissione”, si legge in una nota.

