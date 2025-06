A Milano cartelli in inglese ‘Israeliani non benvenuti’

agenzia

Nahum, 'azione da fascisti anni Trenta, farò denuncia'

MILANO, 26 GIU – ‘Israeli not welcome’, ovvero israeliani non benvenuti: è la scritta su una serie di cartelli che sono apparsi a Milano, fra l’altro all’ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj, e in via Soderini e via D’Aviano, al confine del quartiere ebraico. “A prescindere da chi guidi i governi degli Stati, siano essi democratici o meno, – ha commentato il consigliere comunale di Azione Daniele Nahum – affiggere cartelli discriminatori contro una qualsiasi nazionalità è un’operazione degna dei fascisti degli anni Trenta. Denuncerò questa azione in tutte le sedi opportune”. Oltre alla denuncia, Nahum ha fatto segnalazione all’Amsa, l’azienda municipale che si occupa della pulizia e dei rifiuti, per la rimozione che è già iniziata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA