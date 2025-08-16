A Milano corteo in auto ‘contro il genocidio in Palestina’

agenzia

Clacson e bandiere per il consueto appuntamento del sabato

MILANO, 16 AGO – Clacson e bandiere ‘contro il genocidio’: sfila in auto, bici e motorino per le strade di Milano la consueta manifestazione che dall’ottobre 2023 si tiene ogni sabato a sostegno della Palestina. Il ritrovo è in piazzale Loreto: sono una cinquantina le auto pronte a partire in corteo lungo la circonvallazione. Alcune hanno copricofano e coprispecchietti customizzati con la bandiera della Palestina, che sventola da ogni finestrino insieme a quelle della Pace, di Potere al Popolo e Cambiare Rotta. Gli organizzatori dell’Api (Associazione Palestinesi d’Italia) passano di auto in auto per invitare i partecipanti a tenere la destra per permettere al poco traffico dell’agosto milanese di defluire tranquillamente. Dalle finestre, al passaggio della carovana, qualcuno urla ‘Free Palestine’, mentre gli organizzatori fanno avanti e indietro dalla testa alla cima del corteo in bici o di corsa, per agevolare il transito delle auto ai semafori. In alcune tappe del percorso, ci sono persone in attesa con bandiere e cartelli. Uno di questi ricorda Marah Abu Zuhri, 20 anni, una delle centinaia di vittime della fame a Gaza, arrivata in Italia in stato di grave malnutrizione nella notte tra il 13 e il 14 agosto e morta ieri a Pisa, dove era stata ricoverata d’urgenza.

