A Milano dopo la bomba d’acqua migliorano le condizioni meteo

agenzia

Dalle 10 non piove più. Previsto altro miglioramento per domani

MILANO, 10 OTT – Sono in fase di miglioramento le condizioni meteo a Milano dove dalle 10 di stamani ha smesso di piovere. Nelle prime ore di oggi le precipitazioni avevano alzato il livello dei fiumi che scorrono in città, il Seveso e il Lambro, quest’ultimo arrivato alla soglia d’allerta e poi fuoriuscito allagando il parco che lo circonda dove si trovano due comunità, evacuate in precedenza. Le previsioni indicano per il pomeriggio “ampie schiarite” sulla città seppur “con nuvolosità a tratti”. Per domani è previsto un ulteriore miglioramento, con sole e temperature miti.

