A Milano le ceneri degli animali sepolte con i padroni

Ma nessuna epigrafe sulla lapide. L'assessora, 'atto di civiltà'

MILANO, 02 GEN – A Milano le ceneri degli animali domestici potranno essere tumulate nei cimiteri della città, all’interno della sepoltura in cui è già presente il proprietario. Il Comune di Milano dà così esecuzione alla legge regionale del 2022, e stabilisce procedure e requisiti per richiedere la sepoltura. Per volontà del defunto o degli eredi, cani, gatti, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, conigli, criceti, furetti e tutti gli altri animali tenuti per compagnia o diletto, spiega Palazzo Marino, “senza fini produttivi, di lavoro o alimentari”, potranno essere tumulati nei cimiteri milanesi accanto ai loro proprietari. Sulla lapide del manufatto o della tomba di famiglia è vietata qualsiasi epigrafe riferita all’animale d’affezione e la collocazione sulla sepoltura di immagini che lo raffigurano. E’ ammessa, invece, una fotografia del defunto insieme al suo animale. La condizione principale, prevista dalla Legge regionale, è che l’animale deve essere tumulato insieme o successivamente alla sepoltura del suo proprietario, nello stesso manufatto o tomba di famiglia. L’eventuale spostamento del defunto proprietario dell’animale comporterà lo spostamento anche delle ceneri dell’animale e, nell’ipotesi in cui la nuova destinazione non potesse accogliere entrambi, le ceneri dell’animale dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ne ha richiesto la traslazione. “La tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini – afferma l’assessora ai Servizi civici Gaia Romani – è un atto di civiltà che in molti attendevano”.

