A Milano lo show di 7 ambientalisti contro i ‘7 pagliacci’

Performance in piazza Duomo, 'il vertice non cambierà niente'

MILANO, 13 APR – Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno tenuto una performance in piazza Duomo a Milano per denunciare la presenza nel capoluogo lombardo dei “sette pagliacci”, in riferimento ai ministri dei Trasporti riuniti per il G7. Hanno esposto uno striscione con la scritta ‘G7: clima da circo’ per spiegare che il vertice “non cambierà niente”. Hanno chiesto la “dichiarazione dello stato di emergenza climatica” e rilanciato le loro proposte tra cui l’azzeramento delle emissioni di gas serra e interruzione della distruzione degli ecosistemi e della perdita di biodiversità”. Hanno quindi improvvisato una sorta di circo con sette attivisti vestiti da pagliacci e si è esibita una contrabbassista-cantante tra i passanti incuriositi.

