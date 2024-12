A Milano l’ultimo saluto all’ex sindaco Paolo Pillitteri

agenzia

La figlia, sdrammatizzava con ironia anche i momenti più tragici

MILANO, 10 DIC – Milano ha dato l’ultimo saluto a Paolo Pillitteri, il sindaco socialista che guidò la città dal 1986 al 1992, cognato di Bettino Craxi. Alle esequie, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Sala, con la fascia tricolore, l’ex sindaco Gabriele Albertini, l’assessore regionale Gianluca Comazzi, esponente di Forza Italia. In prima fila la famiglia, i figli Stefano e Maria Vittoria, i nipoti Bobo e Stefania Craxi. La figlia Maria Vittoria in chiesa ha ricordato, oltre che la vicenda giudiziaria che aveva lasciato il segno nella vita del padre, anche la sua simpatia, il suo “senso dell’ironia e della battuta, con una battuta era capace di fare la sintesi”. “Aveva la capacità di sdrammatizzare con ironia anche i momenti più tragici – ha aggiunto -, come durante il cupo periodo di Mani Pulite quando scrisse un libro molto spiritoso e voleva farne anche un musical”. E poi la passione per la cultura e soprattutto per il cinema, “le piccole faccende della vita quotidiana non lo interessavano – ha concluso Maria Vittoria -, era rivolto ai grandi temi dell’umanità e del mondo”. Il feretro di Paolo Pillitteri, ricoperto dai garofani rossi simbolo del Psi, dopo l’ultimo saluto della sua città viaggerà verso Postalesio, in Valtellina, dove riposerà nella tomba di famiglia.

