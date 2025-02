A Milano occupato il liceo classico Manzoni

agenzia

Primo della città in protesta, atteso confronto con la preside

MILANO, 10 FEB – Anche quest’anno sono stati gli studenti del liceo classico Manzoni i primi a occupare la loro scuola a Milano. Questa mattina, i ragazzi si sono riuniti in assemblea e hanno votato per l’occupazione, iniziando a organizzare il consueto programma di collettivi e iniziative, anche se non hanno ancora comunicato i motivi della loro protesta. L’obiettivo è occupare l’edificio di via Orazio, nel centro della città, per più giorni ma i rappresentanti del Collettivo Politico Manzoni dovranno confrontarsi con la preside Milena Mammani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA