A Milano riscaldamenti di nuovo accesi in scuole e case popolari

Nelle abitazione caloriferi in funzione per un massimo di 7 ore

MILANO, 23 APR – A Milano è tornato il freddo e così il Comune ha riattivato gli impianti di riscaldamento nelle scuole e nelle case di edilizia residenziale pubblica. In particolare, per quanto riguarda l’edilizia scolastica, gli impianti sono stati accesi in tutti i nidi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Per l’edilizia residenziale pubblica, il Comune ha dato mandato al gestore, MM spa, di riattivare i riscaldamenti nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente fino a quando le temperature non torneranno a salire, come spiega Palazzo Marino. Secondo la delibera regionale del 2020, recepita dall’ordinanza del Comune di Milano che stabilisce il calendario di accensione degli impianti, in presenza di situazioni climatiche particolari, i caloriferi possono essere attivati anche al di fuori del periodo consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità. I riscaldamenti possono essere messi in funzione, anche per periodi brevi, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (quindi per 7 ore).

