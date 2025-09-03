A Milano un murale per Alan Kurdi, simbolo dramma dei migranti

agenzia

L'opera nel palco del quartiere Giambellino a lui intitolato

MILANO, 03 SET – Milano dedica un murale al ricordo di Alan Kurdi, il bambino siriano trovato morto nel settembre del 2015 sulla spiaggia della cittadina turca di Bodrum dopo il naufragio del gommone su cui, insieme alla sua famiglia stava cercando di raggiungere l’Europa. Ad ospitare l’opera è il Parco del Giambellino, nella periferia della città, che è dedicato proprio al piccolo profugo che è diventato simbolo della tragedia che spesso vivono i migranti in mare. L’opera abbraccia una superficie di 130 metri quadri ed è stata ideata e realizzata dalla Cooperativa Farsi Prossimo Onlus, coinvolgendo anche alcuni minori stranieri non accompagnati in carico al Comune di Milano e ospiti delle strutture di accoglienza. Durante la pittura del murale è stato anche organizzato un laboratorio artistico aperto al pubblico, che ha coinvolto i residenti nella creazione di un’opera collettiva e condivisa. “È significativo – ha dichiarato l’assessore al Welfare Lamberto Bertolé – che alla realizzazione del progetto abbiano contribuito alcuni minori stranieri non accompagnati che, come Alan, avevano tentato la traversata del mare in cerca di un futuro migliore. Il nostro impegno nei loro confronti è stato quello di aiutarli nel percorso di integrazione, affinché trovassero la serenità a cui hanno diritto tutti i bambini e i ragazzi, indipendentemente dal luogo della terra in cui sono nati”. “Milano ha scelto ancora una volta di affidare all’arte il compito di tenere viva la coscienza e di trasformare il dolore in speranza condivisa”, ha commentato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA