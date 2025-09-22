A Monza iniziata udienza per Maccarani, l’ex dt delle ‘farfalle’

agenzia

E' accusata di maltrattamenti, la denuncia partita da due atlete

MONZA, 22 SET – È iniziata in Tribunale a Monza l’udienza preliminare a carico di Emanuela Maccarani ex dt della nazionale di ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti nei confronti delle ‘farfalle’ dell’Accademia Internazionale di Desio (Monza) inchiesta partita dalle denunce delle ginnaste Anna Basta e Nina Corradini, le quali chiederanno di costituirsi parte civile. Maccarani è arrivata in Tribunale accompagnata dal suo avvocato Danila De Domenico, dal marito e da tre atlete, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

