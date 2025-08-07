A Napoli a luglio 1,8 milioni di visitatori

agenzia

Assessore: "La città sempre più capitale del turismo"

NAPOLI, 07 AGO – La città di Napoli ha chiuso il mese di luglio con 1,8 milioni presenze turistiche, con un incremento rispetto allo stesso mese del 2024 quando i visitatori erano stati 1,3 milioni. A riferire i flussi turistici in città è stata l’assessora al Turismo, Teresa Armato, a margine dell’ultima seduta del Consiglio comunale prima della pausa estiva. “Questo è stato davvero un anno straordinario – ha commentato – abbiamo numeri imponenti, basti pensare che nei primi 5 mesi dell’anno, fino al 31 maggio, abbiamo avuto 10 milioni di arrivi”. Per quanto riguarda il mese di agosto, si attendono circa 470mila presenze nel weekend che inizia domani, 8 agosto, mentre per Ferragosto si parla di circa 550mila visitatori. Armato ha riferito inoltre che anche i numeri di Federalberghi rilevano “un aumento del 15 per cento delle presenze con persone che dormono in città fino a 4 notti. Napoli si sta definendo sempre più come capitale del turismo”.

