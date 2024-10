A Napoli accoltellato durante lite per motivi di viabilità

agenzia

21enne ferito alla gamba. Indagini dei carabinieri

NAPOLI, 29 OTT – Accoltellato alla gamba nel corso di una lite scoppiata per motivi di viabilità. E’ accaduto poco fa a Napoli, in via Morgen. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, il 21enne, incensurato era a bordo del suo scooter e avrebbe discusso con un altro motociclista, verosimilmente per motivi di viabilità. Quest’ultimo lo avrebbe colpito alla gamba con un coltello. Il ventunenne è stato portato in ambulanza al Cardarelli, in attesa di referto. Indagini in corso per identificare il responsabile e chiarire la dinamica

