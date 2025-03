A Napoli completata area accoglienza bradisismo, 50 posti letto

agenzia

Presidio Asl e servizi per bimbi ed animali da affezione

NAPOLI, 24 MAR – E’ stato completato dalla Regione Campania l’allestimento dell’area di accoglienza di via Terracina n. 220 (di fronte all’ospedale San Paolo) per ospitare i cittadini nel caso di eventi legati al fenomeno del bradisismo. Si tratta di una tendostruttura da 180 metri quadri installata dalla Protezione Civile regionale e un presidio sanitario realizzato dall’Asl Napoli1 Centro. L’allestimento rientra nell’ambito delle attività connesse alla Mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per il fenomeno del bradisismo ai Campi Flegrei, a supporto del Comune di Napoli. La struttura modulare con copertura impermeabile, messa a disposizione dal Dipartimento nazionale e sufficiente ad ospitare 50 persone in caso di necessità, è stata realizzata dalla Protezione civile regionale con l’ausilio di 30 unità di personale di Sma Campania. La tendostruttura è completa di pavimentazione in legno rivestita, è riscaldata e utilizza un gruppo elettrogeno per la fornitura di energia elettrica. Al fine di garantire una adeguata illuminazione all’area, è stata installata anche una torre-faro. La Protezione civile regionale ha provveduto a consegnare al Comune di Napoli 50 lettini completi di reti, materassi, lenzuola, coperte, cuscini e federe. È presente il punto di prima accoglienza sanitaria dell’Asl Napoli1 Centro dotato di due ambulatori e una ambulanza in pronta partenza, tenuto conto anche della vicinanza con l’ospedale San Paolo. La Protezione civile della Regione Campania, si legge in una nota, ha predisposto anche il servizio “baby care” con passeggini, cullette, porte-enfant, box neonato, una sediolina a dondolo, omogeneizzati e tutto l’occorrente per i più piccoli; nonché quello dedicato agli animali da affezione: sono infatti disponibili ciotole e cibo per cani e gatti. Le strutture allestite sono state consegnate al Comune di Napoli che provvederà a gestire l’Area, come da vigenti pianificazioni di protezione civile. Le Aree di Accoglienza, diversamente dalle Aree di Attesa, sono i luoghi deputati all’ospitalità temporanea anche notturna.

