A Napoli ripristinata targa in memoria Giogiò

A Caivano a settembre progetto per scuola rap e corno francese

NAPOLI, 09 LUG – Ripristinata in piazza Municipio, a Napoli, la targa in memoria di Giovanbattista Cutolo, il giovane ucciso per futili motivi la notte del 31 agosto 2023. La targa era stata apposta lo scorso mese di marzo e successivamente danneggiata. Alla cerimonia hanno partecipato la madre del giovane, Daniela Di Maggio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il sindaco, Gaetano Manfredi, e i vertici delle forze dell’ordine. “Ringrazio le istituzioni che hanno immediatamente accolto il mio grido – ha detto la madre – Giogiò rappresenta la Napoli bella che deve venire qui a omaggiare mio figlio, ad accarezzare questa targa”. La madre del giovane musicista ha annunciato che a settembre a Caivano, nella scuola ‘Cilea-Mameli’, partirà il progetto ‘Giogiò può solo uscire il sole adesso’ che prevede la realizzazione di una scuola di musica rap con un’aula di corno francese e di uno sportello di consulenza perché – ha spiegato – “vogliamo portare la legalità in luoghi di periferia e un modello sociologico da esportare”. Il sindaco Manfredi ha deposto ai piedi della targa un fascio di fiori. “Oggi siamo tutti qui – ha affermato Manfredi – per rinnovare il ricordo di Giogiò, il suo sacrificio e l’impegno delle istituzioni affinchè la legalità e la sicurezza siano al centro di tutte le azioni che si mettono in campo”. Il prefetto di Bari, nel ricordare che l’apposizione della targa “simbolo di una morte tragica ma anche momento di ricordo e memoria”, ha ribadito che “lo Stato non si fermerà nell’applicare la legalità in tutti i contesti. Si sta facendo un lavoro significativo e credo che ci sia grande volontà da parte delle istituzioni e della popolazione di voltare pagina”.

