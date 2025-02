A Napoli vandalizzato viale John Lennon

agenzia

Rubata la targa della strada pedonale dedicata al musicista

NAPOLI, 02 FEB – Rubata la targa di viale John Lennon a Napoli e vandalizzata l’area dedicata al musicista iinglese, scomparso nel 1980. Nel 1998, il biografo dei Beatles e giornalista Michelangelo Iossa propose all’allora Provincia di Napoli – con il supporto di Beatlesiani d’Italia Associati – di intitolare un viale pedonale al musicista di Liverpool: la petizione fu accolta da migliaia di firme di fan italiani e internazionali: nel marzo 1998, venne ufficialmente inaugurato Viale John Lennon, primo viale pedonale al mondo dedicato al fondatore dei Beatles. Collocato all’interno del ‘Parco Marco Mascagna’ (Giardini di Via Ruoppolo), il viale immette su Via Tino di Camaino, nel cuore della Municipalità Vomero Arenella. “Napoli fece da apripista e da ispirazione per molte altre grandi città italiane” ha commentato Rolando Giambelli, vivacissimo fondatore e presidente di “Beatlesiani d’Italia Associati”, fan-club attivo sin dai primissimi anni Novanta. A seguito della morte di George Harrison, avvenuta nel 2001, l’Associazione Favola Rock avviò un iter istituzionale per ribattezzarlo “Viale John Lennon e George Harrison” ed è l’unico viale al mondo dedicato ai due Beatles scomparsi. Oggi quello spazio cittadino non mostra alcun segno legato al mito dei Fab Four, alla luce del gesto vandalico avvenuto nei giorni scorsi.

