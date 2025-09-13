agenzia

Chiude l'evento sulla fraternità umana

CITTÀ DEL VATICANO, 13 SET – È in corso a Piazza San Pietro il concerto “Grace for the World” che chiude l’evento sulla fraternità umana. Ad aprire lo spettacolo è stato Andrea Bocelli. La musica è accompagnata da immagini in cielo realizzate con i droni. A portare il saluto della Santa Sede è stato il cardinale Mauro Gambetti. Tantissimi i presenti con Piazza San Pietro e Via della Conciliazione piene. Alcune fonti stimano centomila presenti.

