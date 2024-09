A Pisa 80 mm pioggia in un’ora, allagamenti anche a Livorno

agenzia

E in passeggiata Viareggio. Tante chiamate a Vvf nel Fiorentino

FIRENZE, 08 SET – Allagamenti e disagi alla circolazione e non solo a causa delle forti piogge si registrano a Livorno e Pisa, città dove, scrive su Fb il sindaco Michele Conti, sono caduti 80 mm di pioggia in un’ora mentre a Livorno nel primo pomeriggio sono stati quasi 45 i millimetri di pioggia in un’ora. “Oltre 80 mm di pioggia in un’ora hanno provocato diversi allagamenti in città e sul litorale. Una quantità di pioggia enorme, caduta in pochissimo tempo, considerando che la media di precipitazioni a Pisa è fra gli 800 e i 900 mm in un anno. Vista la straordinarietà dell’evento abbiamo aperto formalmente il Coc e la Protezione civile è al lavoro per coordinare gli interventi sul territorio” scrive Conti. “Un livello preoccupante – così poi il sindaco di Livorno Luca Salvetti – che fa scattare l’apertura del Coc della Protezione civile”. “La pioggia – prosegue Salvetti – è concentrata al momento sulla città e non sulle colline retrostanti per cui i torrenti e i corsi d’acqua al momento sono ancora sotto il livello di massima attenzione. Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti e di continuare a raccogliere informazioni dai canali ufficiali per gestire situazioni e comportamenti idonei a limitare i rischi”. Allagamenti anche in passeggiata a Viareggio (Lucca) mentre in provincia di Firenze, con il sopraggiungere della perturbazione, sono diverse le chiamate giunte alla sala operativa 115 dei vigili del fuoco per richieste di intervento: in particolare, si spiega, si registrano numerose chiamate che giungono dai comune di Empoli, Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite, Signa, Lastra a Signa, Campi Bisenzio e Calenzano, per danni d’acqua, alberi caduti e rami pericolanti. “Un intenso sistema temporalesco sta attualmente attraversando le province di Pisa, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Firenze con forti precipitazioni, raffiche di vento e locali grandinate. In due ore registrati circa 2000 fulmini in questa area. A Borgo a Mozzano (Lucca) 53 mm di pioggia caduti nell’ultima ora. Nelle prossime ore è previsto il transito del sistema frontale delle perturbazione a partire dalle zone centro settentrionali in estensione al resto della regione”, ha scritto intorno alle 15 il governatore Eugenio “una forte grandinata e raffiche di vento fino a 107km/h a Forte dei Marmi, in spostamento nelle zone interne”. con alberi caduti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA