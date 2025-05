A Potenza è il giorno dei ‘Turchi’, parata con 1.300 comparse

agenzia

La partenza dallo stadio Viviani, l'arrivo nel centro storico

POTENZA, 29 MAG – Oggi è il giorno dell’anno più lungo per la città di Potenza, dove in serata circa 1.300 comparse prenderanno parte alla Storica Parata dei Turchi, il momento clou dei festeggiamenti laici in onore del patrono San Gerardo. Domani, invece, il momento religioso, con la processione che nel pomeriggio attraverserà il centro storico. La partenza della Parata è prevista stasera, alle ore 19, dallo stadio Viviani, per poi concludersi davanti alla Cattedrale di San Gerardo, in pieno centro storico, dove vi sarà un momento finale di preghiera. Nonostante la pioggia che sta cadendo stamani, dal pomeriggio è previsto un netto miglioramento meteorologico e, come succede ogni 29 maggio, le strade principali del capoluogo lucane saranno sicuramente affollate da diverse migliaia di persone. In una nota diffusa dall’amministrazione comunale, è sottolineato che “ogni 29 maggio, alla vigilia della festa del Santo Patrono, Potenza si accende di storia, emozione e tradizione con la Parata dei Turchi: una delle rievocazioni popolari più antiche e suggestive d’Italia. Un evento corale che coinvolge tutta la città, con oltre mille figuranti in costume, simboli religiosi, riferimenti storici e folkloristici che rendono unica l’atmosfera di questa celebrazione. Per accompagnare cittadini e visitatori in questo viaggio nella memoria collettiva, nasce ‘Parata dei Turchi’, l’app ufficiale dedicata alla Parata, patrocinata dal Comune di Potenza. Uno strumento pensato per offrire un’esperienza immersiva, informata e partecipata, attraverso le narrazioni storiche, le guide alla scoperta dei luoghi di interesse della città e gli aggiornamenti in tempo reale sulla parata”.

