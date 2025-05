A Prato una fondazione dedicata all’autore di un femminicidio, la famiglia della vittima non ci sta

Il caso

Il via libera del Tar della Toscana: «Ma non porti il suo nome»

Il Tar della Toscana ha dato il via libera alla creazione di una fondazione voluta da Maurizio Zini, padre di Federico che nel 2018 uccise a Prato l’ex fidanzata Elisa Amato e poi si suicidò, in memoria del figlio purché, questa la condizione posta dai giudici, non porti il nome dell’autore del femminicidio. E’ quanto riportano La Nazione e Il Tirreno e altri media spiegando che il Tar ha accolto il ricorso del padre di Zini contro la Regione Toscana che non aveva autorizzato l’iscrizione della fondazione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Critica per la decisione del Tar la famiglia di Elisa Amato: «Ho fatto della battaglia contro la violenza sulle donne una ragione di vita, da quando mia sorella è stata uccisa. Sentire adesso che la famiglia dell’omicida può creare una fondazione dedicata al figlio mi fa male» afferma Elena Amato.

«Non è colpa loro per quello che è accaduto a mia sorella – racconta ancora Elena Amato -, però non abbiamo mai ricevuto un messaggio di scuse, se non per vie traverse. Non ci hanno mai contattato, magari, per fare qualcosa insieme, per intitolare qualcosa a mia sorella. Si tende sempre a vittimizzare gli assassini e a colpevolizzare le vittime. So che anche l’altra famiglia sta soffrendo, ma questi non possono essere i termini con cui affrontare certi temi».