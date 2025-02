A processo il vigile che per ripicca cancellò migliaia di multe agli automobilisti

In emilia romagna

Le operazioni compiute dal computer di casa sua

È partito nei giorni scorsi davanti al Tribunale di Ravenna un processo a carico di un agente della polizia locale accusato di avere cancellato per ripicca migliaia di mail contenenti i dati di conducenti multati tra il 2019 e il 2023. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe agito per ritorsione dopo essere stato trasferito in ufficio in seguito a due contestazioni disciplinari relative alla omessa custodia dell’arma d’ordinanza. Lo riporta il Corriere di Romagna.

Il casus belli risale al febbraio 2023: dopo il nuovo incarico, l’agente si sarebbe messo in malattia; poi dal computer di casa avrebbe eliminato le comunicazioni dal database comunale paralizzando per alcuni giorni il sistema per la decurtazione dei punti patente. L’indagine informatica aveva ricondotto l’operazione al suo computer personale.