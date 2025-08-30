A quattro anni dall’incendio, rinasce la torre Antonini

agenzia

Entrate le prime famiglie, fine lavori prevista nel 2026

MILANO, 30 AGO – “Sta tornando a nuova vita la torre di via Antonini a Milano, conosciuta anche come la torre del Moro, il palazzo di 18 piani che il 29 agosto 2021 arse completamente, lasciando 82 famiglie senza casa. A quattro anni di distanza, è in corso un processo con 13 imputati fra cui progettisti, costruttori e fornitori di materiali, in particolare della copertura esterna che ha preso fuoco. Materiali che, secondo le accuse della pm Marina Petruzzella, sarebbero stati scelti per risparmiare. Ma è anche iniziata la ricostruzione. Alcune famiglie sono potute rientrare nelle villette che fanno parte del complesso, altre devono essere terminate mentre la torre, che prenderà il nome di torre della Seta, dovrebbe essere pronta il prossimo anno. “Provo amarezza – ha detto al Giorno Mirko Berti, del comitato inquilini – per il fatto che in questi quattro anni non è stato fatto nulla per migliorare le norme antincendio, per la sicurezza degli edifici e per gestire l’emergenza abitativa quando capitano casi come il nostro”. “Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l’ha cambiato per sempre” è scritto sui social degli inquilini ‘Rinascita Antonini’ dove hanno postato il video dei vigili del fuoco con le telefonate e i primi interventi mentre l’incendio avanzava velocemente e inesorabilmente.

