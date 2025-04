A Reggio Emilia l’ultimo saluto alla pedagogista Carla Rinaldini

agenzia

"Fino all'ultimo ci ha lasciato idee e pensieri"

REGGIO EMILIA, 18 APR – Un affollato ultimo saluto quello dato da Reggio Emilia a Carla Rinaldi, presidente onoraria di Fondazione Reggio Children, morta mercoledì scorso a 78 anni. I funerali della pedagogista – artefice del ‘Reggio Emilia Approach’, il metodo di insegnamento negli asili e nelle scuole d’infanzia noto in tutto il mondo – si sono svolti stamattina in una modalità insolita e solenne. Dalle 9 alle 11, una lunga processione di persone ha salutato il feretro posizionato al centro della Sala del Tricolore nel municipio di Reggio Emilia, aperta a tutti per l’occasione, ‘custodita’ dall’intera giunta comunale con tanto di adesivo sul bavero della giacca con il volto di Carla Rinaldi stilizzata. Cittadini, amici, colleghi, studenti, ma anche ex sindaci, parlamentari, consiglieri regionali comunali e regionali del presente e del passato, hanno dato una carezza alla bara avvolta dal Primo Tricolore, sopra al quale sono state posizionate rose bianche e rosse, oltre a una foto di Rinaldi. Poi una commemorazione con tre maxi schermi nelle piazze centrali di Reggio. “Carla era una figura intellettuale – ha detto Cristian Fabbi, direttore della Fondazione Reggio Children – Martedì scorso era intervenuta in Cda, lasciandoci idee e pensieri. Fino all’ultimo è stata con noi”. “Carla era una donna saggia, concreta ma visionaria – ha detto Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia – Una donna del presente e del futuro, con intelligenza e umanità speciali, di eccezionale levatura in tutto il mondo. Reggio Emilia non esiste senza il Reggio Approach che lei ha diffuso come Loris Malaguzzi in tutto il mondo, dandoci identità. Carla non ci abbandonerà”. Poi un’ovazione dalla Sala del Tricolore fino alle piazze. “Grazie di cuore, Carla’”.

