A Rimini ‘SpiaggiaLiberaTutti’, arenile senza barriere

Dalla metà di giugno apre i battenti area inclusiva con 16 suite

BOLOGNA, 28 MAG – Si chiama ‘SpiaggiaLiberaTutti’, la nuova spiaggia senza barriere, lanciata dal Comune di Rimini con l’obiettivo di mettere a disposizione della città e dei visitatori un arenile fruibile da chiunque, con dotazioni e servizi in grado di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini compresi coloro che presentano disabilità fisiche e psichiche di vario genere. Dalla metà di giugno la spiaggia libera di piazzale Boscovich, cuore della Marina riminese, metterà a disposizione 16 ‘suite ombreggiate’ riservate a chi ha disabilità più gravi, cioè gazebo su pedana dotati di specifici arredi a cui su aggiungono altri quattro gazebo, due dedicati ad ospitare attività e a consumare i pasti e altri due invece pensati come ‘spazio calmo’, ossia aree relax. Tutti i servizi saranno su pedane, e serviti da due passerelle che dal marciapiede portano al mare. Altre passerelle srotolabili saranno poste giornalmente sulla battigia per agevolare l’accesso all’acqua delle persone con difficoltà motorie. A disposizione anche due sedie per lo spostamento su sabbia, due sedie mare per l’accesso in acqua e una carrozzella che permette anche l’immersione, oltre ad un sollevatore elettrico per il trasporto delle persone. “‘SpiaggiaLiberaTutti’ è un progetto che mi sta particolarmente a cuore per lo straordinario valore che racchiude – osserva il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – Sono esperienze come queste, più che tante parole, a rimarcare davvero cosa vuol dire cultura dell’accoglienza, nel suo significato più ampio e più vero per dare forma ad una spiaggia davvero libera da pregiudizi, barriere e differenze. Nessuno escluso”. In questo modo, aggiunge l’assessora al Turismo dell’Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, “vogliamo rendere la nostra regione sempre più non solo terra d’accoglienza, com’è nella sua vocazione storica, ma anche terra di inclusività. Il progetto ha visto un investimento da parte del Comune di Rimini di 430mila euro, a cui si aggiunge il contributo di 150 mila euro della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma istituzionale ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’. A gestire per questa prima estate il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ sarà la cooperativa sociale Onlus ‘Amici di Gigi’

