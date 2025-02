A Roma i buoni pasto per i pellegrini, ‘contro il caro-prezzi’

agenzia

'Gli amici del Pellegrino',esercenti fanno rete durante Giubileo

ROMA, 13 FEB – Un network di accoglienza tra ristoranti, pizzerie, bar e altri punti di ristoro convenzionati che mette a disposizione un’offerta alimentare e gastronomica a condizioni agevolate fruibile attraverso buoni pasto dal valore di 10 euro l’uno. È “Gli amici del Pellegrino”, la nuova iniziativa – in collaborazione tra Confcommercio Roma, Pellegrini e Vaticano – dedicata ai fedeli e ai turisti – 32 milioni di persone attese – in visita a Roma durante il Giubileo. Per quanto riguarda l’adesione all’iniziativa da parte degli utenti, i gruppi di pellegrini, tramite tour organizzati, una volta accolti dalla rete parrocchiale, riceveranno nei loro kit di accoglienza i buoni pasto digitali. Saranno acquistabili pacchetti weekend (da 4 buoni) e settimanali (da 10 buoni). I buoni, dal valore di 10 euro l’uno, possono essere utilizzati – presentando un qr code – negli esercizi del network ‘Gli Amici del Pellegrino’ e negli 85.000 partner convenzionati Welfare Pellegrini. Attualmente sono circa 400 le attività che hanno aderito al progetto. “Ho suggerito quanto fosse importante per chi viene a Roma trovare un’accoglienza coerente, che Roma fosse capace di accogliere senza sfruttare ulteriormente il momento giubilare. Non tutti hanno ascoltato. Aumentare i prezzi è una tentazione che è facile sapendo che arrivano tante persone. Credo che questa rete possa diventare una difesa del pellegrino, un aiuto, e anche uno strumento pubblicitario a favore delle aziende”, ha spiegato il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricato dell’organizzazione dell’Anno Santo Mons. Rino Fisichella, alla presentazione del progetto.

