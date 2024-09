A Roma incendiata auto di Vallati, promotore del calcio sociale

agenzia

Da tempo è impegnato in promozione legalità attraverso lo sport

ROMA, 14 SET – “La scorsa notte davanti al centro sportivo Campo dei Miracoli, qualcuno ha dato fuoco alla ma auto”. È quanto denuncia – documentandolo le immagini – Massimo Vallati, ex calciatore ed ex ultrà, promotore delle attività di ‘calcio sociale’ nel quartiere popolare periferico di Corviale, dove è responsabile di Calciosociale, la società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro impegnata in progetti di promozione della legalità collegati allo sport. Solidarietà a Vallati è stata espressa da tutte le istituzioni, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri ai ministri Matteo Salvini e Andrea Abodi e dall’associazione Libera.

