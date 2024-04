A Roma ‘Notte Solidarietà’, il censimento dei senza dimora

agenzia

Gualtieri, 'così orientiamo politiche'. Quasi 2.000 volontari

ROMA, 20 APR – Torna questa sera, dalle 19 alle 24, la ‘Notte della Solidarietà’ di Roma Capitale, il censimento della popolazione senza dimora sul territorio della Capitale. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessora alle Politiche sociali Barbara Funari e Cristina Freguja, direttore Statistiche Sociali e Welfare di Istat. “Bellissima questa Notte della Solidarietà – ha commentato il sindaco Gualtieri – ci sono più di 1.900 volontari che insieme a noi saranno per le strade di Roma: 20 cluster e 338 aree, una zona molto ampia per conoscere, capire, parlare con le persone senza fissa dimora, per capire le ragioni delle loro difficoltà e per capire anche quali politiche servono per aiutarle e trovare loro un alloggio o una sistemazione dignitosa. Non sono numeri, ma sono persone, che vanno conosciute e guardate negli occhi: è quello che faremo stanotte”. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute in collaborazione con Istat, Tor Vergata e con il supporto organizzativo di Binario 95, fa seguito alla prima indagine pilota che si è tenuta il 31 marzo 2023. In quella notte, nel Rione Esquilino e nell’area intorno a Piazza dei Cinquecento, sono stati censiti 168 senza dimora di cui 133 che dormivano in spazi pubblici e 35 presenti nella Tensostruttura allestita nell’ex hub vaccinale di Termini. Sono 1.962 i volontari che hanno richiesto di partecipare quest’anno alla Notte della Solidarietà, ha spiegato l’assessora Barbara Funari: “Il 62% sono donne, il 37% uomini, l’1% altro. Sono 795 studenti universitari e 328 i volontari over 60, con 6 università coinvolte, 36 enti aderenti e 127 organismi coinvolti. L’obiettivo della Notte della Solidarietà non è solo quello di effettuare un censimento delle presenze dei senza dimora – ha detto ancora – ma anche di raccogliere informazioni utili per poter rispondere in modo più efficiente ai bisogni delle persone fragili ed emarginate. Una rilevazione che è già stata sperimentata in altre capitali europee e rappresenta un’indagine pilota per altri 14 censimenti che verranno realizzati il prossimo anno in tutto il Paese”. Quest’anno il censimento si svolge all’interno dell’anello ferroviario di Roma Capitale, esteso alle stazioni ferroviarie di Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana, e riguarda anche alcune zone del Municipio X Ostia. Ogni area riguarda circa 2 km lineari di mappatura in strada. I 1.962 volontari sono stati suddivisi in 338 squadre, coordinate da 20 professionisti del settore. Il monitoraggio si effettua a piedi su strada con l’ausilio, in caso di consenso da parte del senza dimora, di un questionario fruibile tramite un’app installata sullo smartphone di uno dei componenti della squadra. Tutti i volontari hanno seguito corsi di formazione e hanno aderito a un codice etico di comportamento per garantire il rispetto della dignità delle persone incontrate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA