A Salerno la nave Sea Watch con 71 migranti

A bordo casi sospetto vaiolo. Il sindaco, nessun allarmismo

SALERNO, 14 AGO – È attraccata questa mattina a Salerno la nave Sea Watch con a bordo 71 migranti, di cui 40 minori non accompagnati, due fratellini di due e sette anni che viaggiano insieme alla mamma e due donne incinte. “A bordo ci sarebbero alcuni casi di sospetto vaiolo. È scattato subito – spiega il viceprefetto Vicario Nicola De Stefano – il protocollo sanitario che consiste in una quarantena per i soggetti interessati. Al momento ancora non si conoscono i sintomi delle persone colpite, si attenderanno le relazioni dei medici che saliranno a bordo della nave”. “Si tratta – sottolinea il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – di una situazione da verificare e attenzionare, da tenere sotto controllo ma senza allarmismi. I soggetti verranno trasportati nei centri specializzati per il monitoraggio e le cure necessarie. Tutti gli altri, tra cui i tanti minori non accompagnati, verranno sistemati in un Cas (Centro di accoglienza straordinaria) dove verranno tenuti sotto controllo per il giusto iter sanitario”.

