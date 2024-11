A Salerno tornano le Luci d’Artista, accese fino al 2 febbraio

agenzia

Decine di chilometri di cavi e milioni di lampade a led

SALERNO, 29 NOV – Il Natale, a Salerno, si riempie di magia grazie alle Luci d’Artista, la manifestazione ideata da Vincenzo De Luca, allora Sindaco della città ed oggi Presidente della Regione Campania, ed organizzata dal Comune di Salerno, grazie al contributo della Regione Campania. La Villa Comunale, con il suo Giardino Giardino Preistorico, è stata “accesa”, questo pomeriggio alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e di tanti cittadini e turisti. Ad accompagnare l’evento, questo pomeriggio, ci sono state le esibizioni del coro e dell’orchestra del Teatro Municipale Giuseppe Verdi. A seguire, il primo cittadino si recherà in piazza Caduti Civili di Brescia, nella zona orientale della città, dove inaugurerà L’albero delle stelle. Le Luci, che resteranno accese fino a domenica 2 febbraio 2025 (tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 2 del giorno successivo), illumineranno le strade, le piazze ed i luoghi più caratteristici della città richiamando turisti e visitatori. Decine di chilometri di cavi e milioni di lampade a led a basso consumo energetico creano delle fantastiche figure e composizioni che attingono al mito, alla natura, agli elementi siderali, alle creature dell’universo, alla storia. L’accensione delle opere in Piazza Flavio Gioia e del grande albero di Natale in Piazza Portanova, invece, è in programma venerdì 6 dicembre. Tutte le informazioni sul’evento saranno pubblicate sul sito istituzionale www.comune.salerno.it e sul portale cultura.comune.salerno.it. Su Corso Vittorio Emanuele si potranno ammirare i Mondi, mentre nel centro storico ci sarà un percorso fiorito. In via Duomo gli ‘Angeli’ e in Piazza Sedile del Campo ‘La danza delle meduse’. Nell’area della Spiaggia Santa Teresa ci saranno le Palme dorate mentre a Piazza della Libertà le Fontane di luce. Per la gioia dei più piccoli, in Piazza Vittorio Veneto protagonista la Locomotiva dei fiori mentre in Piazza Gian Camillo Gloriosi uno splendido Paesaggio polare. La visita alle Luci d’Artista, nel periodo natalizio, sarà impreziosita da un ricco cartellone di spettacoli, eventi, manifestazioni sia nei teatri e nei siti storici che on the road.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA