Papa, a San Pietro verso la basilica circa 100mila persone

Il lutto

Afflusso costante dei fedeli verso la piazza

Continua a riempirsi di minuto in minuto piazza San Pietro con l’afflusso di fedeli da Via della Conciliazione e dalle altre vie limitrofe diretti in basilica per l’ultimo omaggio a papa Francesco. Secondo stime informali del servizio d’ordine in piazza ci sono al momento non più di 100mila persone.

E «In considerazione dell’elevata affluenza di fedeli che desiderano rendere omaggio al Santo Padre, non si esclude l’eventualità di prolungare l’apertura della Basilica Vaticana oltre l’orario stabilito delle ore 24.00». Lo riferisce la sala stampa vaticana.

