A Senigallia barche in mare per salutare la Flotilla verso Gaza

agenzia

Varie iniziative nelle Marche a sostegno della Global Sumud

SENIGALLIA, 31 AGO – Oltre che a Pesaro, anche da Senigallia, Ancona e Civitanova marche iniziative di solidarietà con la Global Sumud Flotilla in partenza da Barcellona e Genova. Sei imbarcazioni sono partite dal porto di Senigallia per un’uscita in mare in solidarietà con la Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria civile della storia contemporanea. Le prime imbarcazioni sono infatti partite oggi da Barcellona e da Genova dirette a Gaza. L’iniziativa a Senigallia ha visto la partecipazione spontanea di numerosi diportisti e diportiste, di semplici cittadini solidali in collegamento con le iniziative che si sono svolte in contemporanea a Mezzavalle di Ancona a cura della associazione “Mezzavalle Libera” e al Porto di Pesaro a cura della associazione “Gruppo per la Pace e il Disarmo” di Fano e Pesaro. “‘Sumud’ – ricordano gli organizzatori – è una parola in arabo che indica la capacità di resistere alle avversità e di mantenere la capacità di iniziativa. E’ il senso di questa iniziativa che ha come obiettivo quello di rompere la paralisi della diplomazia e della politica ufficiale con la forza della opinione pubblica globale e dell’azione diretta. Oltre 6mila partecipanti da oltre 44 paesi su decine di imbarcazioni hanno come obiettivo quello di superare il blocco navale illegale di Israele contro la Palestina e di raggiungere Gaza con centinaia di tonnellate di aiuti umanitari. Dal 4 settembre il Coordinamento Marche per la Palestina annuncia altre “azioni e forme di partecipazione a sostegno di questa importante iniziativa di solidarietà internazionale”, 2 appuntamenti di discussione politica e di azioni di solidarietà in diverse località della regione alle quali invitiamo la cittadinanza a partecipare”.

