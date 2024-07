A Sequals scontro tra frazioni su intitolazione stadio a Carnera

agenzia

A Lestans, fu fascista non gli si può dedicare l'impianto

TRIESTE, 30 LUG – La cittadinanza di Sequals (Pordenone) non arriva a 2.200 abitanti eppure le frazioni in cui è suddivisa si sono spaccate in questi giorni sull’intitolazione all’unico eroe che ha fatto ascendere il nome del comune alle cronache mondiali, Primo Carnera. Come riporta il Gazzettino, è in corso l’iter amministrativo per l’intitolazione dello stadio locale a Carnera, ma la frazione di Lestans, dove materialmente sorge l’impianto, e che conta poco più di mille anime, a cinque chilometri dal capoluogo comunale, si oppone. Carnera era fascista, sostengono, e dunque rifiutano l’intitolazione. Per questo, hanno contestato la scelta al sindaco, Enrico Odorico, chiedendogli di interrompere l’iter amministrativo.

