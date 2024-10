A Tarquinia fa retromarcia e travolge una donna, uccidendola

agenzia

La vittima stava attraversando la strada

ROMA, 19 OTT – Una donna di 59 anni stamane intorno alle 11 in via Aurelia Vecchia a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è stata investita, mentre attraversava la strada, da un Suv che stava facendo retromarcia. Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che vista la gravità delle lesioni riportate dalla 59enne hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per un trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante il tentativo di stabilizzarla per consentire il trasporto, la donna e deceduta poco dopo. Presenti anche i carabinieri di Tarquinia, e i vigili del fuoco.

