A Torino in centinaia in piazza per la Palestina

agenzia

Manifestazione dopo i bombardamenti a Gaza

TORINO, 14 OTT – Alcune centinaia di persone si sono ritrovate questa sera in piazza Castello, nel centro di Torino, per manifestare a favore della Palestina dopo il bombardamento a Gaza sull’ospedale di Al Aqsa. All’iniziativa partecipano gli universitari di Intifada Studentesca, Torino per Gaza e altri collettivi. “Abbiamo deciso di scendere in strada perché non vogliamo restare a casa a piangere i morti – dicono dai microfoni – non ci faremo ingannare dalle parole vuote del nostro governo, che continua a vendere le armi e appoggiare Israele in questo genocidio. Mentre noi la verità sul governo sionista di Israele la diciamo da molto tempo”. “Siamo qui per rinnovare la nostra promessa di portare in giro la voce della Palestina e del Libano”, continuano gli attivisti. “I nostri fratelli e le nostre sorelle in Palestina muoiono bruciati e qui in Italia, a Udine, Israele e Italia giocano una partita di calcio. E’ ora di dire basta a questo incubo”, aggiungono. Alla fine i manifestanti sono partiti in corteo per le strade del centro di Torino. In testa una grande bandiera palestinese.

