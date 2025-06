A Torino numerosi blackout in giornata, ancora in corso

agenzia

Mancanza di energia elettrica in particolare nel centro città

TORINO, 15 GIU – Nella giornata di oggi Torino è stata interessata da numerosi blackout e la situazione non è ancora risolta in molte zone della città, in particolare nel centro storico. La mancanza di energia elettrica sarebbe dovuta, secondo Ireti, all’eccesso di consumi, causato dal grande caldo quindi dall’utilizzo massiccio di condizionatori. I blackout, in qualche caso, durano da parecchie ore.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA