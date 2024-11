A Torino scontri tra antagonisti e polizia, bruciate le foto di Salvini e Meloni: video

IL CORTEO

Scontri tra le forze dell’ordine e antagonisti che hanno partecipato allo “spezzone sociale” del corteo per lo sciopero generale a Torino. Sono avvenuti vicino alla stazione di Porta Nuova, in via Sacchi, in centro citta’, dove i manifestanti hanno cercato di entrare sfondando il cordone di polizia. Le forze dell’ordine li hanno respinti a manganellate, i manifestanti hanno sferrato calci e pugni e usato le aste delle bandiere. Scanditi dai manifestanti slogan contro Salvini e la Tav Torino-Lione. Foto di Salvini, Meloni e Cingolani sono state tenute a testa in giu’ e poi bruciate (Immagini di: Tino Romano)

