A Torino ventenne accoltellato mentre tenta di fermare rapina

Ferito il figlio del titolare di un market, non è grave

TORINO, 20 MAG – Un ventenne di origini cinesi è stato ferito con una coltellata mentre tentava di fermare un rapinatore. È accaduto alla periferia sud di Torino, in via Onorato Vigliani. La vittima, non in gravi condizioni, è stata trasportata all’ospedale Cto. Si tratta del figlio del proprietario di un market di oggettistica nel quartiere di Mirafiori. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe intervenuto per aiutare una cliente che stava per essere rapinata, ma il malvivente lo ha colpito con un fendente. La vittima è stata soccorsa sul posto nella vicina farmacia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno avviato le indagini. Il rapinatore è stato individuato ed è stato fermato.

