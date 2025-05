A Trieste in 1500 al corteo contro i massacri a Gaza

agenzia

In tilt il traffico nel centro cittadino

TRIESTE, 27 MAG – Sono circa 1.500 le persone che hanno partecipato alla manifestazione ‘Basta massacri a Gaza. Pace per israeliani e palestinesi, due popoli, due stati’. Un lungo corteo ha sfilato nelle vie del centro, aperto dallo striscione “Stop massacro Gaza”. La mobilitazione si è svolta come richiesto dagli organizzatori, in modo trasversale, apolitica e con una sola bandiera sventolante, quella della pace. Hanno partecipato esponenti della società civile, rappresentanti di partito e dei sindacati. Milos Budin, uno dei promotori dell’ iniziativa, ha spiegato: “Il messaggio che vogliamo dare è pacifista, ed è anche un messaggio di costernazione per quanto avviene a Gaza, è un tentativo di contribuire perché prevalgano le forze che portino alla cessazione di questo massacro. Per come si legge, per come si sente – ha aggiunto – è come se ci fosse una sensazione diffusa che per la situazione nel Medio Oriente non ci sia una via d’uscita. Questa mi sembra una sensazione molto diffusa – ha ribadito – non soltanto tra i cittadini, ma anche a livello delle istituzioni italiane ed europee. Invece una soluzione ci deve essere sempre”. Pesanti le ripercussioni al traffico cittadino, con lunghe code e circolazione bloccata in diversi punti del centro.

