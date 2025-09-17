A Venezia 60 giornate di contributo d’accesso nel 2026

agenzia

Individuate le date, misura in vigore da aprile a luglio

VENEZIA, 17 SET – La giunta comunale di Venezia, su proposta dell’assessore al Bilancio Michele Zuin e dell’assessore al Turismo Simone Venturini, ha approvato gli indirizzi per l’applicazione del contributo di accesso a Venezia per il 2026. Il provvedimento individua 60 giornate di applicazione rispetto alle 54 del 2025, le fasce orarie e le aree di esclusione, in modo da consentire l’avvio delle procedure di gara per la gestione del servizio. Il contributo sarà applicato sempre dalle 8.30 alle 16. Ad aprile il contributo andrà pagato dal 3 al 6, dal 10 al 12, dal 17 al 19 e dal 24 al 30. A maggio è prevista l’applicazione dall’1 al 3, dall’8 al 10, dal 15 al 17, dal 22 al 24, dal 29 al 31. Le giornate individuate a giugno vanno dall’1 al 7, dal 12 al 14, dal 19 al 21, dal 26 al 28. A luglio il contributo sarà in vigore dal 3 al 5, dal 10 al 12, dal 17 al 19, dal 24 al 26. Anche per il 2026 il contributo non sarà applicato alle isole minori individuate dal Regolamento comunale. La determinazione della misura del contributo per il 2026 sarà demandata a un successivo provvedimento. “L’approvazione di questi indirizzi – commenta l’assessore al Bilancio Michele Zuin – è un passaggio fondamentale per poter programmare con largo anticipo l’organizzazione del contributo di accesso, che rappresenta uno strumento utile a gestire i flussi turistici e a garantire un migliore equilibrio tra residenti e visitatori. Viene confermato l’impianto generale, sia come numero complessivo delle giornate (da 54 del 2025 alle 60 del 2026), sia come weekend lungo venerdì-domenica, sia come orario, sempre dalle 8.30 alle 16.00. Il contributo di accesso resta una misura sperimentale introdotta dall’amministrazione Brugnaro, che stiamo valutando con attenzione e che ha già suscitato un forte interesse a livello internazionale. Venezia è la prima città al mondo ad aver intrapreso questa strada e continuiamo a farlo con l’obiettivo di tutelare la vivibilità della città e al tempo stesso qualificare l’esperienza dei visitatori.”

