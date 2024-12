A Venezia inaugurato il nuovo Tribunale civile

agenzia

Completato il secondo lotto nella Cittadella della Giustizia

VENEZIA, 16 DIC – E’ stato ufficialmente inaugurato oggi, dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, assieme al sottosegretario Andrea Ostellari, al presidente del Veneto Luca Zaia e alle autorità, il secondo lotto della Cittadella della Giustizia di Venezia, in piazzale Roma. L’intervento, del valore di oltre 25 milioni di euro, ospiterà gli uffici del Tribunale Civile, oltre alla sede dell’Ordine degli Avvocati. “Quello della Cittadella della Giustizia – ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro – è un progetto ampio, ancora in corso con i lavori del terzo lotto, che prevede il recupero dell’Ex Manifattura Tabacchi con un investimento totale di circa 150 milioni di euro. Un esempio virtuoso di efficientamento, fondamentale per garantire a questa città un centro di eccellenza, facilmente accessibile, in cui si svolgano tutte le attività giudiziarie che hanno connessioni con l’intero territorio veneto”.

