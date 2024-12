A Venezia sperimentato il motoscafo ibrido che non inquina

agenzia

Progetto di Comune e Università Ca'Foscari e Padova

VENEZIA, 20 DIC – Contro le minacce all’ecosistema lagunare, fatto anche di inquinamento dell’acqua, dell’aria e acustico, a Venezia e nella sua laguna arriva un’imbarcazione completamente elettrica che ha rivoluzionato il concetto di propulsione navale, proponendo un sistema progettato proprio per rispondere alle esigenze di Venezia e per promuovere una navigazione sostenibile. Si chiama idrogetto fuoribordo, ed è stato sperimentato oggi, lavora in silenzio, è pienamente compatibile con motorizzazioni elettriche o ibride, dalle ottime prestazioni. A promuovere e proporre il progetto “Impronta-0” è un team di ricercatori e professori delle università di Padova e Ca’ Foscari Venezia, supportato dal Comune di Venezia.

