A Venezia una borsa di studio in memoria di Chiara Jaconis

Ca' Foscari ricorda la laureata morta tragicamente a Napoli

VENEZIA, 10 APR – L’Università di Ca’ Foscari Venezia promuove una borsa di studio di 2.000 euro, per cinque anni accademici fino al 2028/2029 dedicata alla memoria di Chiara Jaconis, laureata nell’Ateneo veneziano e morta tragicamente l’autunno scorso a Napoli, colpita alla testa da un vaso mentre percorreva i Quartieri Spagnoli. Il sussidio nasce da una convenzione tra la Venice School of Management di Ca’ Foscari e l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (Anaci) di Padova. Chiara Jaconis si era laureata con il massimo dei voti in Economia Aziendale a Venezia, per poi proseguire gli studi a Parigi dove aveva conseguito il diploma presso l’Escp Business School. Aveva quindi intrapreso una carriera nell’alta moda, che l’aveva portata a lavorare per il Gruppo Prada. La borsa di studio verrà assegnata a una studentessa o studente che abbia concluso gli studi o sia iscritto al terzo anno del corso di laurea in Economia Aziendale, che intenda proseguire gli studi magistrali in management e venga selezionato per il programma di Doppio Diploma con Escp Business School. “Chiara era una ragazza piena di sogni e di progetti, come tutte le sue coetanee – afferma la rettrice di Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello -. Dedicarle una borsa di studio è un modo per mantenerne viva la memoria e rendere onore alla sua passione per gli studi. Ringrazio Anaci per questa opportunità, che spero consenta alle nostre studentesse e ai nostri studenti di raggiungere i propri obiettivi. Alla famiglia di Chiara vanno tutta la nostra vicinanza e il nostro conforto”.

