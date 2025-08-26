A Venezia una calle viene intitolata ai ‘pickpocket’

agenzia

'Nizioleto' provocatorio contro borseggiatori in centro storico

VENEZIA, 26 AGO – Uno striscione con la scritta “Calle dei pickpocket” è comparso ieri mattina a Venezia all’imbocco della centrale Calle della Mandola, stretta via che collega Campo Sant’Angelo a Campo Manin, a due passi da Rialto. La provocazione – raccontano i quotidiani locali – è stata fatta da mani ignote come ulteriore protesta contro i numerosi borseggiatori che colpiscono il centro storico lagunare. La forma grafica riprendeva quella dei “nizioleti”, i “lenzuolini” che a Venezia indicano la toponomastica dei luoghi. Il nome richiama le iniziative di Monica Poli, consigliera leghista di municipalità nota come “Lady pickpocket” per il grido con cui attira l’attenzione soprattutto dei turisti stranieri sulla presenza dei borseggiatori per strada o sui vaporetti. Il falso “nizioleto” è stato rimosso dopo poco tempo dai vigili del fuoco e della polizia locale

