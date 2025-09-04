A Venezia vengono denunciati i cittadini anti-borseggiatori

agenzia

Polizia locale, 'non devono sostituirsi alle forze dell'ordine'

VENEZIA, 04 SET – A Venezia i presunti borseggiatori denunciano i cittadini “non distratti” che danno loro la “caccia” filmandoli e urlando contro di loro, sostenendo che non hanno alcun titolo per farlo e accusandoli di reati come lo stalking. Il fatto – scrivono i quotidiani locali – è stato confermato da sindaco Luigi Brugnaro e dal comandante della Polizia locale, Marco Agostini. “Purtroppo – ha commentato Agostini – non possiamo fare nulla perché a livello nazionale mancano le norme per trattenere chi ruba o borseggia. Ho sempre detto che i cittadini non devono sostituirsi alle forze dell’ordine, e questo è il risultato”. Secondo Monica Poli, nota come “Lady pickpocket” per la sua tipica frase che urla in inglese per avvertire passanti e turisti, “se fosse vero saremmo arrivati alla follia pura. Noi che segnaliamo chi ruba e che abbiamo numerose volte evitato gli scippi diventiamo i colpevoli. E’ paradossale”. “Sono anni – ha ribadito Brugnaro – che spiego la mia proposta di introdurre la figura di un avvocato che, come il giudice di pace, possa erogare fino a 12 giorni di cella a chi compie questi reati. Il problema è che non c’è una legge nazionale e ora si arriva alla situazione che i borseggiatori denunciano i cittadini. Bisogna intervenire con urgenza”, ha concluso.

