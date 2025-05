A Viterbo auditorium Unitus intitolato a Carlo Azeglio Ciampi

agenzia

Messaggio Mattarella,'per lui università presidio di democrazia'

ROMA, 30 MAG – Nella sede del rettorato dell’Università degli studi della Tuscia si è tenuta stamani la cerimonia di intitolazione dell’auditorium dell’ateneo all’ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Ospite d’onore la figlia di Ciampi, Gabriella. “Oggi è un giorno di grande significato, che unisce memoria e visione – ha sottolineato il rettore Stefano Ubertini -. Lo stile di Ciampi sobrio, fermo, sempre teso all’unità e al bene comune è stato ricordato come esempio per una comunità accademica che si riconosce nei valori della cultura, dell’Europa, del dialogo. Intitolare a lui l’Auditorium – ha concluso -, è un atto che dice chi siamo e chi vogliamo essere. Solo una società colta può essere una società giusta”. Il legame tra Ciampi e l’Unitus affonda le radici nel passato, infatti, il presidente visitò Viterbo due volte: nel settembre del 1999, pochi mesi dopo l’inizio del suo mandato, e nel 2002. “Questo luogo rappresenta totalmente mio padre – ha detto Gabriella Ciampi -. L’università è stata per lui un passaggio cruciale, un luogo in cui ognuno si fa artefice della propria identità”. Durante la cerimonia il rettore Ubertini ha letto un messaggio inviato dal presidente Mattarella: “La intitolazione dell’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia alla memoria del presidente Carlo Azeglio Ciampi onora l’impegno da lui profuso per il Paese nei diversi ruoli che la Repubblica gli ha affidato. Protagonista nel contesto europeo e internazionale, Carlo Azeglio Ciampi ha sempre espresso limpide lezioni di dedizione alle istituzioni che ha guidato e un sincero interesse per il ruolo della cultura e della formazione, riconoscendo nell’università un presidio fondamentale di democrazia, coesione civile e progresso. L’omaggio reso alla sua figura merita vivo apprezzamento”.

