A Viterbo esposta la bandiera d’Europa piu grande del mondo

agenzia

Ha aperto gli eventi che culmineranno nella Half Marathon

ROMA, 27 SET – Srotolata questa mattina alle 11 a piazza del Plebiscito di Viterbo la bandiera d’Europa più grande del mondo (20×30 metri). L’enorme vessillo con dodici stelle d’oro in campo blu, e stato aperto e sorretto da tutte le autorità locali e dai membri delle associazioni sportive che domani parteciperanno all’Half Marathon, la mezza maratona che per la prima volta si correrà a Viterbo, in occasione del 10/mo anniversario della settimana europea dello sport. Un evento organizzato per la 10/settimana europea dello sport su iniziativa della Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, con il supporto di Coni, Cip, Sport e Salute, Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo e Regione Lazio.

