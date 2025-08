A Viterbo rissa in un bar e clienti in fuga, sei denunciati

agenzia

Dopo aver devastato il locale hanno continuato nella via accanto

ROMA, 02 AGO – La polizia di stato ha denunciato sei persone che ieri in tarda serata hanno dato vita a una rissa in un bar nella centralissima piazza del Plebiscito a Viterbo, terrorizzando clienti e passanti. Da quanto appreso la scintilla iniziale sarebbe scoppiata per futili motivi , ma in brevissimo tempo la situazione è degenerata con tavoli rovesciati, vetri rotti e la conseguente fuga dei clienti che si trovavano nel locale. Anche il bar avrebbe subito dei danni. I contendenti poi si sono trasferiti nell’adiacente via Roma dove hanno continuato ad urlare per poi arrivare a picchiarsi. Solo l’arrivo di una volante della polizia e di due gazzelle dei carabinieri ha riportato la calma. Alcuni dei protagonisti della rissa sarebbero rimasti feriti lievemente e sono stati medicati dal personale del 118, mentre altri sono stati portati in questura per accertamenti.

