A1, chiuso tratto per incidente a Valmontone verso Roma sud

Due chilometri di coda

ROMA, 31 AGO – Poco dopo le ore 10:30, sull’autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la Diramazione Roma Sud in direzione Roma a causa di un incidente che ha coinvolto 3 autovetture, avvenuto all’altezza del km 584 verso Roma. Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia, al momento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda verso Roma. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Colleferro e di percorrere la strada statale 6 “Casilina” verso San Cesareo, dove rientrare in autostrada verso Roma. A coloro che hanno già superato Colleferro, si consiglia lo stesso percorso dopo l’uscita obbligatoria a Valmontone.

